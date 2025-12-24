В США обнародовали записи разговоров Путина и Буша

В США рассекретили стенограммы бесед президента России Владимира Путина и его бывшего американского коллеги Джорджа Буша-младшего. Записи нескольких разговоров опубликованы изданием The National Security Archive.

«Эти документы предоставляют ранее недоступные свидетельства о тесном сотрудничестве между Путиным и Бушем после терактов 11 сентября, включая необычные комментарии Буша о намерениях США в Афганистане, ежегодные оценки провала США в Ираке и многочисленные шутливые беседы между двумя президентами», — утверждается в публикации.

В одном из разговоров Буш назвал российского лидера парнем, которого он «хотел бы видеть рядом с собой в окопе». В материале подчеркивается, что в 2001 году президенты были близкими союзниками, которых объединяла борьба с терроризмом. Однако затем отношения между лидерами усложнились.

Ранее из рассекреченных материалов стало известно, что Буш-младший признавался Путину, что считает Россию частью Запада, а не врагом.