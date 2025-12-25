В документах по делу Эпштейна обнаружилось обвинение Трампа в изнасиловании

В документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилось обвинение президента США Дональда Трампа в изнасиловании, об этом пишет The Times.

Среди недавно рассекреченных материалов фигурирует дело Федерального бюро расследований (ФБР) от октября 2020 года, содержащее обвинение в изнасиловании в отношении Трампа. В документе не указан источник обвинения, поскольку имена и другие идентифицирующие данные были отредактированы.

С сайта минюста США удалили некоторые файлы по делу Эпштейна

В документе упоминается рассказ водителя лимузина, имя которого засекречено, об «очень тревожном» телефонном разговоре с участием Трампа, который состоялся в 1995 году, когда он вез его в аэропорт. Согласно документу, Трамп неоднократно произносил имя «Джеффри» во время разговора и упоминал о «насилии над какой-то девушкой».

В документе также говорится, что неназванная особа заявила, что «он изнасиловал ее», имея в виду Трампа, и что «Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном».

Ранее стало известно, что президент США «гораздо чаще» летал на бизнес-джете Эпштейна, чем он утверждал ранее, а в один из случаев его сопровождала некая 20-летняя девушка.