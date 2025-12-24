Зеленский: Украина хочет привлечь $800 млрд на восстановление

Украинские власти хотят привлечь $800 млрд для восстановления страны после окончания конфликта. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский, пишет «Укринформ».

По словам Зеленского, денежные средства будут привлечены за счёт акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, партнёров Киева и частных взносов.

Ранее Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана по Украине, среди которых — гарантии безопасности и безъядерный статус.