Зеленский: Украина хочет привлечь $800 млрд на восстановление

RT на русском

Украинские власти хотят привлечь $800 млрд для восстановления страны после окончания конфликта. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский, пишет «Укринформ».

© Global Look Press

По словам Зеленского, денежные средства будут привлечены за счёт акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, партнёров Киева и частных взносов.

Ранее Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана по Украине, среди которых — гарантии безопасности и безъядерный статус.