Премьер Косова заявил о необходимости нормализации отношений с Сербией

Власти Косова хотели бы нормализовать отношения с Сербией, но считают такую задачу трудной. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти.

"Нам необходимо нормализовать отношения с Сербией", - сказал он в интервью Agence France-Presse. При этом Курти заявил, что вопрос нормализации с Сербией, которая не признает Косово, "довольно сложный".

Премьер напомнил, что стороны в 2023 году при посредничестве Евросоюза уже подписали соглашение о нормализации отношений. Теперь, как считает Курти, они "должны применять его на практике", что предполагает "взаимное признание, по крайней мере де-факто".

Премьер добавил, что для реализации договоренностей Сербия должна передать непризнанной республике одного из лидеров партии косовских сербов Милана Радойчича, который взял на себя ответственность за перестрелку в Косове в 2023 году.

С 2024 года косовские власти прекратили работу практически всех госучреждений Сербии в северной части края с сербским большинством. Подконтрольные Приштине полицейские силы также регулярно проводят задержания местных сербов под различными предлогами.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений Белграда и Приштины были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.