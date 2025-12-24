На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала военного конфликта

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что эта зима будет самой тяжелой на Украине за все время боевых действий. Об этом он высказался в эфире Bloomberg.

Тимченко отметил, что компания потеряла половину генерации после прилетов.

Он также заявил, что в некоторых регионах страны люди остаются без электроэнергии в течение 15-20 часов уже даже при температуре около нуля.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что ряд пунктов оглашенного Владимиром Зеленским мирного плана являются неприемлемыми для России. По словам парламентария, никакой конкретики Москва в заявлении главы киевского режима не увидела относительно вступления или невступления Украины в НАТО.