На сайт украинского "Миротворца" выложена очередная информация о 25 несовершеннолетних. Об этом свидетельствует данные, выложенные на ресурсе, передает ТАСС. Все дети - граждане России, Азербайджана, Белоруссии, Украины, которые родились в период с 2017 по 2023 год. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник до этого не раз отмечал, что, объявляя врагами страны малолетних детей, власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия. Ситуация, когда на сайте "Миротворец" появляются данные несовершеннолетних, происходит не в первый раз. Так, в базу сайта уже попадали дети от 2 до 17 лет. На сайте 21 декабря появились персональные данные 12 детей в возрасте от двух до пяти лет. В карточках указано, что несовершеннолетние якобы внесены в базу по обвинениям в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "сознательном нарушении государственной границы".