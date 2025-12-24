Президент Украины Владимир Зеленский требует создание свободной экономической зоны на Донбассе и проведение референдума, чтобы не выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории республики. Такое мнение высказало издание «Страна.ua».

«Зеленский использует слова "свободная экономическая зона" для маскировки своей готовности вывести войска из Донецкой области (...). Однако, он добавляет в качестве обязательного условия проведение референдума по этому вопросу», — пишет издание.

Как отмечает «Страна.ua», Зеленский заявлял, что проведение референдума возможно только при прекращении огня по линии фронта, что говорит о его нежелании идти на уступки России и США.

Ранее Зеленский допустил отвод украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР) при одном условии. Украинский лидер заявил, что может согласиться на такой шаг, если Россия сделает то же самое.