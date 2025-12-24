Почему Трамп пригласил Казахстан и Узбекистан на саммит G20

Политолог-американист Павел Дубравский считает, что США пригласили Казахстан и Узбекистан на саммит G20 в рамках «пересборки» своего подхода к Центральной Азии. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Ранее глава США Дональд Трамп пригласил Казахстан и Узбекистан принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Майами, который пройдет в декабре 2026 года. Перед этим Трамп провел телефонные переговоры с президентами республик Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

«Здесь важно не переоценивать символику, но и не недооценивать прагматику. <…> Это прежде всего сигнал о пересборке американского подхода к Центральной Азии», - так Дубравский прокомментировал приглашение.

По его мнению, для Трампа регион интересен «не как идеологическое направление, а как элемент геоэкономического и геополитического баланса» между Россией, Китаем и Ближним Востоком. Казахстан и Узбекистан являются частями важных транспортных коридоров, отметил политолог.

В 2025 году Казахстан и США подписали около 30 двусторонних соглашений на сумму в 17 миллиардов долларов, охватывающих промышленность, энергетику, цифровизацию, образование и инновации. В сентябре компания Uzbekistan Airways подписала крупнейший в своей истории контракт с Boeing на покупку до 22 самолетов Boeing 787 Dreamliner.