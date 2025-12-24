На Западе призвали США ввести санкции против фон дер Ляйен

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил надежду на введение США санкций против главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и других лидеров Европейского союза (ЕС). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Отлично. Надеюсь, эти (вероятные) санкции распространятся на всех лидеров ЕС, в первую очередь, фон дер Ляйен», — говорится в публикации.

Ранее США ввели визовые санкции против бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Госсекретарь Марко Рубио пригрозил расширить санкционный список, если ЕС не изменит своей позиции по этому вопросу.