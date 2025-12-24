Обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Умеренков заявил, что США при президенте Дональде Трампе «откровенно отворачиваются» от Европы и доказательств этому становится все больше с каждым днем. В качестве примера Умеренков привел запрет на въезд в США пятерым «возмутительным» европейцам.

Ранее США ввели санкции против европейских деятелей, выступающих за более жесткое регулирование технологического сектора. В черный список попал бывший европейский комиссар Тьерри Бретон.

Госдепартамент заявил, что действия попавших под санкции европейцев равносильны «цензуре» и наносят ущерб американским интересам.

Бретона Госдеп считает «идейным вдохновителем» закона о цифровых услугах, принятого в ЕС. На основании этого закона европейцы недавно оштрафовали на 120 миллионов евро принадлежащую Илону Маску соцсеть Х. Бретон назвал решение американцев «охотой на ведьм».

«Может, и прав бывший еврокомиссар - идейные и ценностные расхождения Старого и Нового Света стали при Трампе столь очевидными, что бывшие союзники постепенно превращаются во врагов», - отметил Умеренков.

Он рассказал о результатах недавнего опроса, согласно которым большинство респондентов из Германии, Франции и Канады считают, что США оказывают негативное влияние на весь мир.

Умеренков отметил, что у Вашингтона есть «своя правда»: новые власти США считают, что Европа теряет свои ценности и самобытность, «подчиняясь либеральным идеалам», и ставит под угрозу европейскую безопасность.