Киев показал мирный план. Гарантии от НАТО, ЕС и сохранение войск в Донбассе
Украина представила мирный план из 20 пунктов, который, по замыслу Киева, должен закрепить безопасность страны, привлечь международную помощь и установить долгосрочные гарантии от НАТО и ЕС. Документ предусматривает как политические и экономические меры, так и конкретные шаги по восстановлению страны, однако сохраняет спорные вопросы, включая статус войск в Донбассе и территориальные споры с Россией.
ТАСС собрал основые положения документа.
- Украина подтверждает свой суверенитет.
- Предлагается соглашение о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения.
- Запрашиваются международные гарантии безопасности без раскрытия деталей.
- Численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. военнослужащих в мирное время.
- США, НАТО и европейские страны должны дать Украине гарантии по модели статьи 5 устава НАТО.
- От России ожидается юридическое обязательство о ненападении на Украину и Европу.
- Вступление Украины в ЕС предусмотрено в "соответствующее время", конкретные сроки не указаны.
- Киеву предлагается "глобальный пакет" международной помощи.
- Планируется создание фонда восстановления страны в размере $800 млрд.
- Украина намерена ускорить переговоры о соглашении о свободной торговле с США.
- Закрепляется безъядерный статус страны.
- По Запорожской АЭС компромисс с США не достигнут: обсуждается вариант совместного управления с ведущей ролью Вашингтона.
- В школах предлагается внедрить программы, направленные на развитие толерантности к разным культурам.
- По территориальному вопросу единой позиции с США нет.
- Украина отказывается выводить войска из Донбасса.
- Стороны обязуются не менять договоренности силовым путем.
- Предусматривается свобода судоходства по Днепру. Кинбурнская коса должна быть демилитаризована.
- Обмен пленными предлагается провести по формуле "всех на всех".
- Украина готова провести выборы в кратчайшие сроки после подписания соглашения. Документ предполагается сделать юридически обязывающим. Контроль за его выполнением должен осуществлять Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.
- После согласия всех сторон должен немедленно вступить в силу режим прекращения огня.