На Украине установили День программиста вместо православного Рождества

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января. При этом в стране официально Рождество не отмечают в этот день.

"На Украине появится еще один профессиональный праздник - День программиста. Праздновать его будут 7 января", - написал парламентарий в Telegram-канале.

В ноябре 2022 года раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) впервые разрешила своим сторонникам отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. В июле 2023 года так называемый поместный собор ПЦУ утвердил решение о переходе на новый календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. В свою очередь Зеленский подписал закон о переносе этого праздника на этот день, а 7 января убрали из списка государственных праздников. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) тогда заявили, что продолжат отмечать Рождество 7 января.

22 декабря Зеленский заявил, что даты некоторых праздников в стране будут изменены.