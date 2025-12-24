«Непростой сосед»: в Европе опасаются «нестабильности» Украины

По мнению бывшего посла Польши в Германии и США Януша Райтера, после окончания специальной военной операции на Украине страна может столкнуться с глубокой нестабильностью, последствия которой почувствуют и ее соседи. Он назвал будущую Украину «непростой страной» и «непростым соседом», передают «Известия».

В интервью Polsat News дипломат пояснил, что причиной для беспокойства являются проблемы с коррупцией, а также огромное количество оружия и людей, получивших военный опыт. По его словам, держать этот потенциал под контролем будет очень сложно.

Райтер подчеркнул, что Польша, в силу своего географического положения, окажется первой страной, на которую может перекинуться нестабильность. Поэтому, как отметил он, Варшава не может оставаться в одиночестве перед лицом этого «трудного соседа».

При этом экс-посол заявил, что Польша продолжит помогать Киеву бороться с возникающими проблемами. Он признал, что не видит третьего варианта развития событий и предпочитает иметь дело с вызовами от «несовершенного государства», чем с альтернативными, по его мнению, сценариями.