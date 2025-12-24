Что произошло в мире сегодня: сеть шпионов в Белоруссии и «леденящие душу» детали об Эпштейне

В среду, 24 декабря, в Белоруссии сообщили о поимке шпионов, которые прослушивали пилотов. В этот же день в австралийском штате ввели масштабные ограничения на оружие после теракта с 15-ю жертвами.

В Белоруссии раскрыли сеть шпионов, которые прослушивали пилотов

Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что контрразведка выявила и ликвидировала разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации в Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Тертель доложил главе Белоруссии Александру Лукашенко, что эта сеть работала на территории страны «при содействии определенных лиц». Речь идет об установке технических средств, которые позволяли прослушивать переговоры пилотов, а также о «мониторинге вокруг режимных объектов».

В Австралии ужесточили закон об оружии

Парламент австралийского штата Новый Южный Уэльс принял новые масштабные ограничения в отношении оружия после теракта на пляже в Сиднее. Новый закон также запретил публичную демонстрацию символов терроризма и усилил полномочия полиции по подавлению протестов, передает Reuters. В соответствии с новым законом, который называют самым жестким в Австралии, жителям штата будет разрешено владеть максимум четырьмя единицами оружия (фермерам - максимум десятью).

Членство в стрелковом клубе станет обязательным для всех владельцев лицензий на огнестрельное оружие. Полиция получит больше полномочий для введения ограничений на протесты на период до трех месяцев после теракта. За демонстрацию символов запрещенных организаций в штате будет грозить заключение на срок до двух лет или штраф почти в 15 тысяч долларов. Активисты нескольких организаций раскритиковали ограничения на протесты. Они заявили, что власти «используют ужасное нападение в Бонди для подавления политического инакомыслия и критики Израиля».

Польша выдала Казахстану подозреваемую в торговле органами украинку

Генпрокуратура Казахстана и Национальное бюро Интерпола при содействии МИД страны добились экстрадиции из Польши украинки, разыскиваемой за торговлю органами. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры. Женщина подозревается в участии в транснациональной организованной преступной группе и купле-продаже органов в 2017-2018 годах.

По данным генпрокуратуры, роль украинки заключалась в поиске доноров и реципиентов, организации встреч между ними, соблюдении секретности операций, а также в оказании «организационной поддержки». Подозреваемая находилась в международном розыске в течение пяти лет. В марте 2025 года она была задержана при попытке пересечь границу с Польшей. В Казахстане женщине грозит от восьми до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. В общей сложности члены преступной группы провели 56 незаконных сделок с органами живых людей на территории Казахстана и других стран.

Путин и Алиев провели переговоры

Президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев 24 декабря провели телефонный разговор. Как сообщается на сайте Кремля, они обсудили отношения двух стран.

Также Путин поздравил Алиева с днем рождения (24 декабря ему исполнилось 64 года). Президенты подтвердили «обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений» и договорились о дальнейших личных контактах. Разговор носил теплый и дружеский характер, подчеркнули в Кремле.

«Леденящие душу подробности последних дней Эпштейна»

Министерство юстиции США опубликовало новые документы из «архива Эпштейна», посвященные делу опального финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Как рассказал британский таблоид Mirror, свои последние дни Эпштейн провел «в ужасе и мучениях» в своей тюремной камере.

Из документов следует, что Эпштейн говорил тюремному психологу, что боится возвращаться в свою камеру, так как там у него появились «следы на шее» неизвестного происхождения. В записях психолога, сделанных за две недели до смерти Эпштейна, бывший финансист выглядел несчастным - он сравнивал себя с аутичным персонажем Дастина Хоффмана из фильма «Человек дождя». Эпштейн рассказывал, что просыпается ночью каждые тридцать минут.