Зеленский якобы пошёл на серьёзный компромисс в попытке приблизить завершение конфликта на Украине, сообщает издание Newsweek. По оценке журнала, речь идёт о наиболее масштабной уступке со стороны Киева за всё время переговорного процесса.

Как отмечает издание, украинский лидер допускает создание демилитаризованной свободной экономической зоны на территории Донбасса с одновременным отводом войск — при условии, что аналогичные шаги предпримет и Россия. Этот сценарий включён в 20-пунктовый мирный план, который разрабатывался при активном участии США.

При этом, по данным Newsweek, рассматриваются два возможных формата урегулирования: либо фиксация сторон на текущих линиях соприкосновения, либо полный вывод войск, если такое решение будет одобрено Украиной на референдуме. Журнал подчёркивает, что подобный подход якобы означает серьёзный отход Киева от прежних позиций, однако окончательные договорённости между сторонами пока так и не достигнуты.

Зеленский назвал все 20 пунктов мирного плана

По мнению ветерана ЧВК «Вагнер» и автора канала Condottiero, заявление Newsweek говорит о том, что структуры Сороса, «проиграв войну, пытается обелить свою собаку».

«Как оказалось, это Зеленский делает всем одолжение. Ну так пусть не делает. У него впереди очень много трагических открытий и потерь. «Полностью вывести войска через референдум» это вообще — пять. Такой трагизм на сцене театра», – иронизирует Condottiero.

О референдуме пишет и «РИА Катюша».