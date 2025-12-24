В Белоруссии раскрыли сеть иностранных спецслужб, которая прослушивала пилотов

В Белоруссии контрразведка КГБ выявила и ликвидировала разветвлённую сеть иностранных спецслужб, которая вела прослушку пилотов гражданской и военной авиации.

Об этом заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Уточняется, что сеть иностранных спецслужб занималась установкой технических средств, которые позволяли прослушивать переговоры пилотов. Кроме того, они вели мониторинг вокруг режимных объектов, пишет БЕЛТА.

«Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы», — заключил Тертель.

Он также сообщил, что в Белоруссии контрразведка КГБ выявила за год более 70 агентов иностранных спецслужб.