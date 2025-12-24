Возобновление интереса Трампа к Гренландии объяснили

Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером объяснил новые заявления американского президента Дональда Трампа о его претензиях на Гренландию, а также оценил их влияние на отношения между США и Европой.

Ранее Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником Соединенных Штатов в Гренландии. Кроме того, американский лидер заявил, что Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, а не с целью получения контроля над ее полезными ископаемыми.

Трамп вспомнил о Гренландии не от хорошей жизни. В последнее время у него нет ярких достижений. Мир на Украине не достигнут, и едва ли он будет достигнут до Рождества. Кроме того, сомнительно, что ситуация вокруг Венесуэлы разрешится в положительную для США сторону. На ряду с этим в американской экономике нет существенных изменений, рейтинг Трампа в США падает, от него уходят сторонники, в стране с новой силой разгорается скандал вокруг «файлов Эпштейна». И на этом фоне американскому президенту понадобилось что-то яркое и вдохновляющее, поэтому он снова заговорил о своей инициативе по Гренландии. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Вместе с тем эксперт усомнился в том, что в обозримой перспективе Гренландия станет частью США.

«Есть ощущение, что маленькая Дания действительно не справляется с удержанием огромной Гренландии под своим контролем. Однако я сомневаюсь в том, что Трамп пойдет на откровенный конфликт с Европейским союзом, который, разумеется, будет выступать против присоединения Гренландии к США. Да, Гренландия не является членом ЕС, оставаясь автономной территорией Дании, тем не менее позиция Трампа по данному вопросу в глазах европейцев выглядит довольно наглой. Едва ли она будет благожелательно принята всеми членами ЕС, в том числе и американскими союзниками. Переход Гренландии под юрисдикцию США выглядел бы более реально в том случае, если бы отношения между странами-партнерами по НАТО были бы более прочными, чес сейчас. В настоящее время эти отношения довольно плохие. Поэтому едва ли можно ожидать того, что Дания согласится на передачу Гренландии Соединенным Штатам, а Европа поддержит инициативу Трампа», - отметил эксперт.

Новыми заявлениями по Гренландии Трамп намеренно усугубляет раскол в его отношениях с европейцами, подчеркнул политолог.

«Трамп осознает, что Европа — это «его смерть». Он понимает, что присутствие Европы внутри США в лице Демократической партии постепенно его уничтожает. Поэтому сейчас он хочет максимально обострить отношения с европейцами и тем самым обеспечить победу Республиканской партии на промежуточных выборах. То есть Трамп хочет показать, что Демократическая партия – это агент Европы в Америке. Стратегия американского президента заключается в том, что он стремится представить внутриамериканский межпартийный конфликт как борьбу с «пятой колонной» и с враждебной силой. Мол, вы – демократы – говорите, что я – «агент России», тогда вы – «агенты декадентской Европы, которая заражает своим гнилым присутствием нашу чистую и свободную Америку». Это понятный политический ход, но я не думаю, что он сыграет на руку Трампу. Это игра на грани фола. Да, европейские ценности сейчас выглядят для огромного количества американцев более чем сомнительно. Но дело в том, что позиции Трампа недостаточно прочны, чтобы он был позитивной альтернативой этим ценностям», - сказал эксперт.

В настоящее время Европа занимает выжидательную позицию в отношениях с Вашингтоном, добавил Межуев.

«Европейцы делают главную ставку на время. Они будут тянуть время как минимум до следующих промежуточных выборов в 2026 году, как максимум – до следующих президентских выборов в США в 2028 году. Европейцы понимают, что «американский зонтик» уже не такой прочный, как раньше, и что им надо усиливаться. Вместе с тем они ждут улушения отношений с США после смены американской администрации», - заключил собеседник.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее пригрозила США, напомнив, что только жители Гренландии могут определять статус острова.