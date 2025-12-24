Военный корреспондент Александр Коц завил, что мирный план, о котором 24 декабря сообщил Владимир Зеленский, обречен на провал. Об этом Коц рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

Ранее Зеленский назвал двадцать пунктов мирного плана, который, по его словам, обсуждается в последние недели. Зеленский заявил, что в план включен пункт о «подтверждении суверенитета» Украины и соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Зеленский отметил, что также обсуждается численность ВСУ на уровне 800 тысяч в мирное время.

«В сухом остатке, как и предполагалось, мы видим мертворожденный проект, на который Москва согласиться не может», - так Коц прокомментировал заявления Зеленского.

Он отметил, что план включает «как бы уступки» (к примеру, безъядерный статус Украины), но по ключевым позициям взгляды сторон на будущее расходятся кардинально. Коц заявил, что следующее предложение для Зеленского «будет еще хуже».

«В нынешней ситуации суверенитет Украины - субстанция плавающая. Его определяет боец российской армии», - подчеркнул военный корреспондент.

Коц указал на вопрос о том, кто будет заниматься мониторингом линии соприкосновения. Он подчеркнул, что Киеву и Западу нужны «европейцы с американцами», но о присутствии западных войск на Украине «не может быть и речи».

Комментируя предлагаемую численность ВСУ, Коц напомнил, что демилитаризация Украины - одна из целей российской спецоперации. Также он раскритиковал идею о трехстороннем управлении Запорожской АЭС.

«У меня есть предложение по компромиссу. Давайте введем трехстороннее управление на Хмельницкой АЭС. А еще лучше - на Техасской», - сказал Коц.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин «закрыл» территориальный вопрос. По новым российским регионам «не может быть ни торговли, ни компромиссов» - пока ВСУ не покинут эти территории, о сделке речи быть не может, заключил Коц.