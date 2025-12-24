2026 год может оказаться для Европейского союза лучше нынешнего, если европейские лидеры откажутся от антироссийского курса, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) венгерский аналитик Золтан Кошкович, комментируя заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что следующий год будет гораздо хуже, чем 2025.

Это заявление справедливо только в том случае, если разжигающая конфликт коалиция сохранит власть и решит начать войну с Российской Федерацией, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Если же они отступят хотя бы от одного из этих пунктов, следующий год может стать первым годом исцеления Запада», - отметил эксперт.

Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Западный военно-политический блок расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.

Мелони: 2026 год будет гораздо хуже 2025-го

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что Российская Федерация не собирается ни на кого нападать. По словам главы российского государства, политики на Западе на регулярной основе запугивают свое население мнимой угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.