Обзор иноСМИ: «подарок Трампа России» и загадка российских Snickers в Лондоне

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© YURI GRIPAS/EPA/TACC

«США становятся все более уязвимыми перед Китаем»

Китай находится в процессе «исторического наращивания военной мощи», что делает территорию США «все более уязвимой». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на последний доклад Пентагона о возможностях вооруженных сил Китая. Доклад об армии Китая был подготовлен по поручению Конгресса. В документе описывается китайская армия, которая становится «все более совершенной и устойчивой», с опаской относится к крупномасштабным соглашениям с США и извлекает уроки из украинского кризиса, усиливая давление на Тайвань. Bloomberg отмечает, что усиление китайской армии представляет собой вызов планам президента Дональда Трампа договориться о новых ограничениях на ядерные арсеналы США, Китая и России.

В докладе подчеркивается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство, «почти наверняка обусловленное общим интересом в противодействии Соединенным Штатам». Несмотря на замедление производства (чуть более 600 боеголовок к 2024 году), армия КНР продолжает масштабную «ядерную экспансию» и стремится к тому, чтобы к 2030 году получить более тысячи ядерных боеголовок, считает Пентагон. Также американские военные предполагают, что Пекин планирует взять Тайвань под контроль к концу 2027 года.

Загадочное появление российских Snickers в Лондоне

На первый взгляд, шоколадные батончики в мини-маркетах Лондона выглядели как обычные Snickers. Обертка была знакомой: изображение нуги и карамели в шоколадной глазури, а для жалоб был указан бесплатный номер телефона. Но почти все надписи на обертке были на русском и любому, кто захотел бы позвонить по этому номеру, лучше было бы говорить по-русски, пишет The New York Times. Батончики в белом шоколаде подписаны названием на русском - «Белый». На других была надпись «со вкусом пломбира» - речь идет о ванильном мороженом из СССР. Местные власти отслеживают поставки этих батончиков в Британию, утверждая, что их продажа нарушает законы о маркировке, поскольку ингредиенты не указаны на английском языке.

Российские «сникерсы» стали странным исключением в то время, когда масштабные санкции против РФ перекрыли поставки многих товаров. Присутствие сладостей из России на прилавках Лондона напоминает о том, как сложно полностью отделить крупную экономику от глобального потока товаров, подчеркивает NYT. Владельцы мини-маркетов в Лондоне рассказали, что купили батончики из России у оптовиков. По мнению экспертов, посредники могли увидеть возможность получить прибыль, закупая продукцию в России, поскольку в британских магазинах шаговой доступности большие батончики Snickers стоят от 1,30 фунта стерлингов (около 137 рублей), что как минимум на треть дороже, чем в России. Производитель Snickers, американский кондитерский гигант Mars Wrigley, не стал покидать Россию на фоне украинского кризиса. В компании заявили, что решили переориентироваться на «важную роль в обеспечении продовольствием российского населения и домашних животных».

«Подарок Трампа России»

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Штатам нужна Гренландия. Американский лидер объясняет это «национальной безопасностью». Опрошенные NRK эксперты считают, что заявления Трампа представляют собой «подарок России». По мнению политолога Арильда Му, представление Трампа о том, что Соединенным Штатам нужна Гренландия, напоминает взгляды президента России Владимира Путина на Украину. По словам Му, на практике не так важно, кто именно контролирует Гренландию - США или Дания. Но это в любом случае «подарок России», потому что ситуация «сеет раздор в западном альянсе».

Эксперт подчеркнул, что раскол внутри НАТО «благоприятен для российской стороны». Желание Трампа контролировать гренландскую территорию возмущает Данию и Гренландию. Европейские союзники, включая Норвегия, заявили о полной поддержке Дании. В течение года несколько человек из окружения Трампа были отправлены в Гренландию, чтобы заручиться поддержкой населения. После того как Трамп назначил Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии, посла США в Дании вызвали на ковер.

Певицу Tayanna возмутило поведение украинских мужчин на концерте

Украинскую певицу Татьяну Решетняк, выступающую под псевдонимом Tayanna, возмутило поведение украинских мужчин на ее концерте в Чикаго, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Tayanna пригласила на сцену нескольких украинских мужчин, они оказались нетрезвыми и начали вести себя «неадекватно и довольно неприлично».

«ИноСМИ» отмечают, что несколько мужчин, приглашенных на сцену, пытались трогать певицу и прижиматься к ней. Tayanna подчеркнула, что «неприятнее всего видеть украинских мужчин, здоровых «бугаев», которые пьяны и так себя ведут».

Турция захотела «взять под контроль» Черное море

Турция планирует расширить зону действия своей системы контроля безопасности судоходства, рассказал азербайджанский портал Haqqin со ссылкой на турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу. Глава Минтранса подчеркнул, что Турция прилагает серьезные усилия в сфере безопасности судоходства. Он отметил, что страна контролирует прохождение судов через все проливы, где работает турецкая система мониторинга судоходства - как в проливе Дарданеллы, так и на Босфоре.

Уралоглу заявил, что Турция расширит контроль с помощью радаров на весь район Мраморного моря. По его словам, также в планах Турции распространить эту систему на Черное море. Анкара планирует срочно внедрить систему контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы эффективнее отслеживать ситуацию «в районе от Мерсина до Кипра». Для этого потребуется установить дополнительные радиолокационные и метеорологические станции, пункты связи и видеонаблюдения.