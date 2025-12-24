Макрон обвинил США в запугивании Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал введение Соединенными Штатами санкций против ряда европейцев, в том числе экс-еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, которого в Вашингтоне обвиняют в попытке введения цензуры против американцев.

"Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета", - написал он в X.

По словам Макрона, Закон ЕС о цифровых услугах (DSA), из-за которого в частности были введены санкции против Бретона, "используется в Европе для обеспечения честной конкуренции между платформами" и никак не затрагивает третьи страны.

"Правила, применимые к цифровому пространству Европейского союза, не должны определяться за пределами Европы", - подчеркнул он, пообещав и впредь "отстаивать цифровой суверенитет и регуляторную автономию" ЕС.

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также ряда других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бретон, в частности, был назван "идейным вдохновителем" DSA, который заметно усилил контроль над рядом интернет-платформ.

Как подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Глава Госдепа также отметил, что США готовы расширить этот санкционный список, если другие лица не изменят свой курс.