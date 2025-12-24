Зеленский объявил о полном прекращении огня при одном условии

Для референдума по мирному соглашению по украинскому конфликту нужно полное прекращение огня и 60 дней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами после публикации 20 пунктов соглашения, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«На референдум надо минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем», — заявил украинский лидер.

Накануне Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех»; проведение выборов на Украине.

Зеленский назвал все 20 пунктов мирного плана

Отдельно Зеленский отметил, что Украина может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению.