22-летняя модель и участница конкурсов красоты из Мексики Лусеро Рамирес погибла в автокатастрофе. Как сообщают СМИ, девушка вместе с родственниками отправилась в благотворительную рождественскую поездку. Они планировали передать игрушки и сладости детям из бедных семей.

Во время пути Лусеро случайно проколола шину, после чего автомобиль потерял управление и ушел в занос. В конце концов машину вынесло на обочину, и она перевернулась. Рамирес погибла на месте. Ее спутники выжили, их доставили в больницу.

В 2023 году Лусеро признали самой красивой девушкой на Фестивале цветов. Она также представляла штат на национальных конкурсах «Мисс Независимость» и «Мисс Туризм».