Писториус остается самым популярным политиком в ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус остаётся самым популярным политиком в ФРГ. Это следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild.

© Global look

Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц в рейтинге опустился на 19-е место в рейтинге из 20 самых популярных немецких политиков, при этом Писториус занял первое место с 51,2% голосов.

Ранее газета Berliner Zeitung писала, что рейтинг Мерца упал из-за череды внешнеполитических неудач.