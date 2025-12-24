К Робу Райнеру неоднократно вызывали полицию из-за его сына

Полиция не раз наведывалась в дом Роба Райнера из-за его проблемного сына Ника, которого подозревают в жестоком убийстве родителей. По данным RadarOnline, за последние несколько лет правоохранительные органы приезжали к режиссёру как минимум пять раз для проверки его самочувствия после сообщений о домашнем насилии. На шестой раз Роб и его жена Мишель были найдены мёртвыми.

При этом район, где жил звезда фильма «Волк с Уолл-Стрит» считается довольно тихим и появление здесь полицейских — явление редкое.

Уточняется, что порой полиция приезжала убедиться в адекватности самого Ника, который годами боролся с наркотической зависимостью и психическими заболеваниями.

Напомним, Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер были найдены убитыми в собственном доме 15 декабря. Главным подозреваемым является их сын Ник. На данный момент ему грозит смертная казнь. Известно, что с 15 до 19 лет Ник неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах — всего он побывал в 18 учреждениях. По словам инсайдеров, из-за зависимостей у Ника были сложные отношения с родителями. Они неоднократно ссорились. А на одной из вечеринок Роб откровенно рассказал друзьям, что опасается за психологическое состояние сына, которое может ухудшиться в любой момент.

