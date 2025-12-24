Зеленский: Украина может провести выборы вместе с референдумом по соглашению

Выборы на Украине могут провести одновременно с референдумом по вопросу одобрения мирного соглашения. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в местных СМИ, ссылаясь на главу государства Владимира Зеленского.

— Также предполагается, что Украина вынесет соглашение о ратификации парламента и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения. Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом, — цитирует слова политика Lenta.ru.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что на Украине впервые за три года возобновили работу государственного реестра избирателей. Это является одним из базовых условий для проведения выборов в стране.

9 декабря Зеленский отметил, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. После этого он также поддержал проведение выборов с помощью онлайн-платформ.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, считает, что время провести выборы на Украине давно пришло. Глава государства также добавил, что понимание того, что Киев не вступит в НАТО, существовало еще до конфликта.