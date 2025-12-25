На Украине возмутились скандалом с новым министром Чехии

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина попытается отомстить Чехии за решение запретить новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне делать публичные заявления о помощи Украине. Слова Соскина приводит РИА Новости.

По мнению Соскина, новые власти в Чехии ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, а также не хотят помогать Киеву за счет своих избирателей.

Чехия передумала поставлять Украине оружие

«Зеленский жутко обидчив, а тут [лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио] Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зуне запретили публично высказываться об Украине после его слов о продолжении поддержки Киева. Теперь эту тему будет курировать только премьер-министр страны Андрей Бабиш.