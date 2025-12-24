Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана по украинскому конфликту, который Киев обсуждает с Вашингтоном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинское издание страна.

Первые три пункта подразумевают подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между РФ и Украиной с мониторингом линии соприкосновения, а также гарантии безопасности. В четвертом пункте указана численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время.

Пятый пункт предполагает предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США, НАТО и стран Европы по примеру ст. 5 устава НАТО. В случае «вторжения» со стороны России они подразумевают военный ответ и восстановление санкций. Шестой пункт требует от России закрепить политику ненападения на Европу и Украину в своих законах.

Седьмой пункт закрепляет, что Украина станет членом Евросоюза в определенный срок. Зеленский указал, что Киев хочет зафиксировать дату присоединения к организации.

Восьмой пункт предполагает пакет глобального развития, который будет определен в отдельном инвестиционном соглашении. Девятый предлагает создать несколько фондов для решения вопросов восстановления. Их целью будет привлечение 800 млрд долларов на эти цели. Десятый пункт — ускорение процесса заключения соглашения Украины и США о свободной торговле.

11 пункт закрепляет безъядерный статус Украины, а под 12 пунктом идет вопрос Запорожской АЭС. По словам Зеленского, компромисса по нему пока нет. Сейчас США предлагают трехсторонне управление, где американцы выступают основным менеджером. Украина же требует, чтобы станция управлялась Киевом и Вашингтоном в равных долях.

13 пункт предполагает введение в украинские школы программ, которые способствуют пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.

В США раскрыли, как Зеленский помог России

14 пункт касается вопроса территорий. Отмечается, что это «самый сложный пункт». По одному из вариантов РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим».

Отмечается, что РФ хочет, чтобы ВСУ покинули ДНР. США же предлагают сторонам «компромисс» — создание свободной экономической зоны. Зеленский заявил, что если стороны не согласятся по формуле «стоим там, где стоим», то создать зону можно будет лишь через референдум, а тогда на него придется выносить весь документ.

15 пункт закрепляет обязательства РФ и Украины не изменять договоренности силой, а 16 обязывает Россию не препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Этот же пункт предполагает демилитаризацию Кинбурнской косы. 17 пункт — обмен пленными по формуле «всех на всех», а также возвращение гражданских лиц, детей и политических заключенных.

18 пункт обязывает Украину провести выборы как можно скорее после подписания соглашения, а 19 пункт устанавливает, что документ будет юридически обязательным. Следить за его выполнением будет Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Последний, 20 пункт, предполагает немедленное вступление в силу полного прекращения огня сразу после того, как все стороны согласятся с этим документом.