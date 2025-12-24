«Туалетные крысы» угрожают жителям Сиэтла после разрушительных наводнений

Власти американского Сиэтла вынуждены были выпустить официальные рекомендации для горожан на случай встречи с крысами, которые могут проникнуть в дома через канализационную систему и унитазы. Причиной необычной угрозы стали масштабные паводки, обрушившиеся на штат Вашингтон в декабре и нарушившие среду обитания грызунов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление Департамента общественного здравоохранения Сиэтла и округа Кинг.

В официальном обращении специалисты дали четкие инструкции на случай неожиданной встречи с грызуном в сантехнике. Горожанам рекомендовано сохранять спокойствие, немедленно закрыть крышку унитаза и произвести смыв. Если крыса не уходит, следует залить в чашу унитаза моющее средство и повторять процедуру до тех пор, пока животное не будет смыто обратно в канализацию. Эти меры призваны предотвратить прямой контакт и возможное распространение болезней.

Сложная ситуация с паводками нанесла серьезный ущерб инфраструктуре, включая канализационные коллекторы.

Эксперты полагают, что потоки воды могли буквально занести крыс в трубы, откуда они теоретически способны подняться в жилые помещения. Местные власти продолжают мониторинг обстановки и призывают граждан сообщать о случаях проникновения грызунов для оперативного реагирования санитарных служб.