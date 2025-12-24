В ЕС допустили контроль США над Гренландией без единого выстрела

Депутат Европарламента (ЕП) от Датской народной партии Андерс Вистисен считает, что президент США Дональд Трамп может получить контроль над Гренландией "без единого выстрела", используя экономические методы.
"США могут получить контроль над Гренландией без единого выстрела - за счет инвестиций, экономической зависимости и реалий политики безопасности", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico.
Европарламентарий также отметил, что Дания "не сможет защитить Гренландию в одиночку", при этом он предположил, что любое военное вторжение было бы "политическим самоубийством" для Вашингтона. По его мнению, разговоры о независимости Гренландии могут привести к тому, что остров превратится в "арктический Пуэрто-Рико".
22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри в связи с назначением Трампом спецпосланника по Гренландии - губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри. По мнению американского лидера, губернатор "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности и будет решительно защищать интересы США ради безопасности".
Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Глава Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.