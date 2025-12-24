Politico: в штаб-квартире Еврокомиссии после саммита ЕС царит уныние

Атмосфера в штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе не похожа рождественское веселье. В офисе царит уныние и опустошенность после провала саммита Евросоюза, в ходе которого не удалось согласовать экспроприацию замороженных российских активов, пишет европейское издание Politico.

По его данным, после месяцев переговоров лидеры ЕС поставили исполнительную власть сообщества перед "суровой реальностью, которая заставила [ЕК] отказаться от своих амбиций из-за политических и национальных красных линий". Газета подчеркнула, что "ощущение пустоты" в штаб-квартире Еврокомиссии стало особенно сильным после неудачного саммита Евросоюза на прошлой неделе, на котором не удалось договориться о предоставлении "репарационного кредита" Киеву, а также было объявлено о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), которое может состояться в январе 2026 года.

Саммит ЕС завершился ранним утром 19 декабря после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. По замыслу ЕС, Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.