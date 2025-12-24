В среду, 24 декабря, европейские политики сделали несколько заявлений о России и украинском кризисе. В частности, в Словакии пообещали противостоять попыткам «бесстыдного ограбления» России.

Словакия против «бесстыдного ограбления» России

Замглавы правящей в Словакии партии SMER, депутат Европарламента Любош Блаха заявил, что Братислава будет выступать против новых планов ЕС по конфискации российских активов. Об этом политик рассказал «Известиям».

«Словакия и премьер-министр [Роберт] Фицо в качестве главы правительства полны решимости сделать всё, чтобы в будущем не было возможным такое бесстыдное ограбление», - подчеркнул Блаха.

Он добавил, что конфискация российских активов «ничему бы не помогла» и превратила бы ЕС в «обычную банду грабителей». По его мнению, такой шаг способен лишь спровоцировать дальнейшую эскалацию.

«Новый год будет еще хуже»

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала сотрудников своего офиса в Палаццо Киджи в Риме хорошо отдохнуть во время рождественских каникул, поскольку им понадобятся силы в новом году, который будет «еще хуже» 2025-го. Об этом сообщает ANSA.

«Я вас люблю». Мы - семья, мы боремся круглый год. Этот год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, следующий год будет еще хуже», - пошутила Мелони.

«Запад звучит как жалкий пропагандист»

Бывший премьер Польши Лешек Миллер прокомментировал заявление директора американской разведки Тулси Габбард, что Россия будет избегать крупного конфликта с Европой. Ранее Габбард обвинила политиков и СМИ в распространении ложной информации о российских планах, направленной на эскалацию конфликта на Украине и саботаж мирных усилий президента США Дональда Трампа. Слова Габбард противоречат доминирующему западному нарративу, построенному на мантре, что Россия после проигрыша Украины «пойдет дальше», заявил Миллер.

По его мнению, это политически удобный нарратив, поскольку он подавляет дискуссии, дисциплинирует избирателей и оправдывает любое решение. Однако с точки зрения стратегического анализа это «просто абсурд», подчеркнул экс-премьер Польши. Миллер заявил, что руководство ЕС выглядит «все более гротескным. По его словам, чем громче повторяется тезис о неизбежном нападении на Польшу и Запад, тем очевиднее становится его «интеллектуальная пустота». Запад, который не верит собственным нарративам, начинает звучать не как стратег, а как «жалкий пропагандист», заключил политик.