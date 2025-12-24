Что произошло в мире 24 декабря: первый паровой автомобиль и угон самолета

24 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — создание первого парового автомобиля и катастрофа Ан-24. Подробности — в материале «Рамблера».

Создание первого парового автомобиля

24 декабря 1801 года в промышленном городе Камборн на юго-востоке Англии Ричард Тревитик представил первый на Британских островах автомобиль с паровым двигателем — Dog Carts. Это был четырхколесный экипаж с вместимостью до восьми человек. В движение его приводил паровой двигатель с одним горизонтальным цилиндром, установленный на раме между двумя большими задними колесами. Для работы двигателя использовался котел высокого давления, а топливом служил уголь, который в котел подавал кочегар, стоявший на запятках.

Катастрофа Ан-24

24 декабря 1983 года в Лешуконском разбился Ан-24РВ рейса 601 из Архангельска. Экипаж из 392 летного отряда (командир Н. И. Алимов, второй пилот А. В. Прийдак, штурман В. В. Маричев, бортмеханик Ф. П. Игумнов) и стюардесса с 44 пассажирами вылетел в 08:10. В условиях плохой видимости и дождя экипаж не ушел на второй круг при отклонении от глиссады, что привело к потере скорости. Несмотря на попытки исправить ситуацию, самолет упал в 230 м от и в 110 м правее ВПП. Выжили 4 человека.

Избрание Бенедетто Каэтани Папой Римским

24 декабря 1294 года кардиналы избрали Бенедетто Каэтани Папой Римским под именем Бонифаций VIII. Он стал влиятельным понтификом Средневековья. Будучи юристом и канонистом, он стремился утвердить верховенство папской власти над светской, противостоял сильным монархам Франции и Англии и заложил основы папского суверенитета. Бонифаций VIII известен своим вкладом в каноническое право, покровительством искусству и основанием Римского университета.

Кораблекрушение «Сан-Франциско»

24 декабря 1853 года у берегов Калифорнии затонул американский пароход «Сан-Франциско». За несколько дней до крушения на судне вспыхнула эпидемия желтой лихорадки, унесшая жизни 240 человек.

Угон самолета A300

Угон самолета A300 в Алжире произошел 24–26 декабря 1994 года: террористы из GIA захватили Airbus A300B2-1C авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF8969 по маршруту Алжир-Париж. Их целью было освобождение двух заключенных и взрыв самолета над Эйфелевой башней. 26 декабря в Марселе самолет был штурмован бойцами GIGN. Все 4 террориста погибли, 25 человек на борту получили ранения. Эти события стали предвестниками терактов 11 сентября 2001 года.