Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за заявление о смене дня празднования Рождества на Украине.

"На Украине Зеленского продается все. Даже самые священные дни", — соответствующим образом он прокомментировал обращение Зеленского.

Глава киевского режима заявил, что на Украине легко приняли празднование Рождества по западному образцу. По этой причине, с его точки зрения, и другие праздничные даты можно менять.

Украинцев оставили без новогодних праздников

На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне успехов Вооруженных сил России на фронте предложил прекращение боевых действий к Рождеству. При этом глава немецкого правительства не уточнил, о какой дате идет речь: 25 декабря или 7 января.

На Украине Рождество официально отмечают вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Закон глава киевского режима Владимир Зеленский подписал в июле 2023 года.