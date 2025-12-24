Ким Чен Ын c дочерью осмотрел новые отели туристической зоны на северо-востоке КНДР

Пять новых отелей появилось в туристической зоне Самджиен, расположенной на северо-востоке КНДР. В церемонии открытия принял участие лидер страны Ким Чен Ын, сообщает «МИР 24.

На мероприятие он прибыл с дочерью Ким Чжу Э. Вместе они осмотрели гостиничные номера, зоны отдыха, предприятия общественного питания, а также SPA-кОмплексы. Как отметил Ким Чен Ын, ключевым для развития туризма в стране остается качество сервиса, а потому призвал уделить внимание подготовке и профессиональному уровню работников отелей.

В этом году КНДР посетили более пяти тысяч россиян, это вдвое больше, чем в 2024-м. Росту турпотока способствовал запуск прямого авиасообщения из Москвы в Пхеньян, а также возобновление железнодорожного сообщения, которое прерывалось из-за пандемии коронавируса.

Ранее лидер КНДР почтил память посла России Александра Мацегоры, который умер в середине декабря. Ким Чен Ын приехал в посольство, возложил цветы, преклонил колено перед фотографией дипломата и выразил соболезнования членам его семьи. Северокорейский лидер подчеркнул, что смерть Мацегоры стала утратой для народов обеих стран.