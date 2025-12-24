США предложили Лукашенко смягчение санкций и препарат для похудения

На переговорах посланника президента США в Белоруссии Джона Коула с белорусским президентом Александром Лукашенко произошел необычный диалог. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, во время ужина между белорусским президентом и спецпосланником президента США состоялся диалог о средстве для похудения. Это произошло в момент обсуждения дипломатических инициатив, связанных со смягчением санкций США.

«Коул объяснил свой выбор применением препарата Zepbound, инъекционного лекарства, доказавшего свою эффективность в борьбе с ожирением», — сказано в публикации.

После этого США предложили «поискать способы» поставок препарата для личного пользования Лукашенко.

США снимают санкции с белорусского калия

13 декабря Коул заявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия.