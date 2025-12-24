Вашингтон резко снизил объемы финансовой помощи Киеву в 2025 году, выплаты были сокращены в 77 раз по сравнению с предшествующим периодом. Об этом сообщила местная газета "Зеркало недели".

В материале отмечается, что за десять месяцев 2025 года Украина получила от США 580 миллионов долларов, в то время как за аналогичный период 2024 года Киеву было направлено 45,7 миллиарда долларов.

Резкое сокращение бюджета свидетельствует о фактическом прекращении масштабного прямого финансирования украинского бюджета.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2026 год включает финансовую помощь Киеву в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). На нее было выделено 400 миллионов долларов, аналогичную сумму предполагают выделить и в 2027 году.