Конфликт на Украине обнажил глубокий кризис сплоченности в Европейском союзе. Как считает турецкий политолог Хасан Эрол, европейские государства теперь все чаще действуют исходя из собственных уязвимостей, а Брюссель демонстрирует неспособность к согласованным решениям, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, переломным моментом стали дискуссии вокруг российских активов, которые показали, что ЕС больше не может вырабатывать единую оценку стратегических рисков. Каждая страна стала заботиться прежде всего о своих интересах, банках и избирателях, что привело к распаду чувства общего политического единства.

Эрол подчеркивает, что корень проблемы лежит не в юридических ограничениях, а в утрате внутренней согласованности. Кризис имеет системный характер и связан с механизмами принятия решений внутри самого Евросоюза. Результатом, по его оценке, стала нерешительность: Европа отказывается от решительных шагов, пытаясь сохранить хрупкую внутреннюю стабильность.

Ранее аналогичные опасения высказывали и европейские эксперты, предупреждая, что без поддержки США ЕС вряд ли сможет сохранить единую позицию по украинскому вопросу.