В США назвали сроки публикации всех материалов по делу Эпштейна

Публикация материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна может затянуться еще на неделю. Об этом сообщает Axios со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.

По оценкам Белого дома, за эту неделю предстоит просмотреть еще до 700 тысяч страниц материалов дела.

Ранее в новых документах, опубликованных Минюстом США по делу Эпштейна, сообщалось, что президент США Дональд Трамп «гораздо чаще» летал на бизнес-джете американского финансиста, чем он утверждал ранее, а в один из случаев его сопровождала некая 20-летняя девушка.

Ранее Конгресс США принял законопроект о публикации информации по делу Джеффри Эпштейна. «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» обязал американские власти опубликовать материалы дела до 19 декабря.