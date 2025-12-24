Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Суды нарушили права Лурье, отобрав квартиру Долиной без компенсации

Суды нижестоящих инстанций грубо нарушили права Полины Лурье, отобрав у нее квартиру по иску Ларисы Долиной и не выплатив ей компенсацию. Об этом сообщает ТАСС.

Верховный суд России постановил, что неправомерное не применение двусторонней реституции в данном случае является серьезным нарушением закона, так как оба участника сделки должны были восстановить свои исходные позиции.

В результате право собственности возвращено Лурье, а Долина должна освободить квартиру, вопрос о выселении будет решаться Мосгорсудом.

Посол Бразилии: страна полностью поддерживает мирные переговоры по Украине

Посол Бразилии в Москве, Сержио Родригес дос Сантос, заявил, что страна полностью поддерживает мирные переговоры по Украине и не поддерживала дипломатическую изоляцию России. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что позиция Бразилии остается неизменной: страна выступает за урегулирование конфликта с помощью диалога и учитывает безопасность всех сторон.

В рамках международных усилий дипломат также отметил инициативу совместной с Китаем группы "Друзья мира" в ООН, направленную на поддержку переговорного процесса.

Дмитриев назвал причину начала конфликта на Украине

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ, заявил, что корень начала конфликта на Украине кроется в коррупции внутри команды бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что именно эти коррупционные махинации способствовали разжиганию войны, поскольку заинтересованные стороны извлекали из конфликта свою прибыль.

По его мнению, разоблачение таких фактов важно для понимания истинных причин и мотиваций, лежащих в основе продолжающейся ситуации.

Над регионами России за ночь сбили 172 украинских БПЛА

Российские системы ПВО успешно сбили за ночь 172 украинских беспилотных аппарата разнообразных типов. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольшее число уничтоженных дронов зафиксировано над Брянской областью — 110, а также над Белгородской (20), Калужской (14) и Тульской (12) областями.

В том числе были сбиты дроны, направлявшиеся в сторону Москвы и других ключевых регионов.

США могут захватить танкер Bella 1 после прибытия подкрепления

По данным агентства Reuters, есть вероятность, что американские войска попытаются захватить нефтяной танкер Bella 1, следовавший к Венесуэле под панамским флагом, после прибытия дополнительных сил. Об этом сообщает ТАСС.

Источники отмечают, что береговая охрана США ждёт усиления перед возможной попыткой высадки на судно, которое отказывается допустить на борт американских военных.

Точные местоположение танкера и преследующих его сил не уточняются, однако предполагается, что для операции могут привлечь специальные группы с вертолетами, хотя в Пентагоне отказались комментировать эти планы.