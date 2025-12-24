В Москве прошла традиционная большая пресс-конференция президента России Владимир Путин. Общение с журналистами длилось более четырех часов и охватило широкий круг тем, включая внешнюю политику. Как отмечают журналисты китайского издания Sohu, особое внимание в КНР привлек ответ российского лидера на вопрос о текущем состоянии российско-китайских отношений. По оценке авторов публикации, реакция Путина вызвала заметный международный резонанс.

«Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, откровенно описал ситуацию в отношениях двух стран», – говорится в материале.

Китайские аналитики обратили внимание на то, что глава Кремля охарактеризовал Китай как надежного друга и союзника России. Подобная формулировка стала неожиданной, поскольку Москва и Пекин обычно избегают термина «союз», предпочитая более нейтральные определения. В данном случае от привычной дипломатической риторики оказалось сделано отступление.

В Sohu считают, что подобный сигнал не остался без реакции в США. Согласно мнению китайских журналистов, заявление Путина могло быть воспринято в Вашингтоне крайне болезненно, поскольку оно ставит под сомнение попытки американской администрации повлиять на характер отношений между Москвой и Пекином.

Как утверждают аналитики Sohu, данные расчеты не оправдались, США не смогли наладить полноценное взаимодействие с Москвой, одновременно осложнив отношения с Китаем на фоне торговых и тарифных конфликтов. В результате предпринимаемые меры лишь ускорили политическое сближение России и Китая.

В Пекине считают, что слова Путина о союзническом характере отношений стали сигналом того, что попытки разъединить Москву и Пекин утратили перспективу, передает АБН4. Ранее сообщалось о разблокировке в Европе более 600 млн долларов на счетах, связанных с Россией.