Стало известно о еще миллионе связанных с Эпштейном дел

Американские прокуроры и ФБР обнаружили более миллиона дополнительных документов, которые могут быть связаны с расследованием против скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщило Министерство юстиции США на своей странице в социальной сети X.

«Прокуратура Южного округа Нью-Йорка и ФБР уведомили Министерство юстиции о том, что они обнаружили более миллиона документов, потенциально связанных с делом Джеффри Эпштейна», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что публикация всех материалов может занять еще несколько недель из-за объема информации и необходимости юридической экспертизы.

«Мы опубликуем их как можно скорее», — подчеркнули в Минюсте США.

Ранее Axios со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа сообщал, что публикация материалов по делу Эпштейна может затянуться еще на неделю.

Суд в Нью-Йорке разрешил раскрыть дополнительные материалы по делу Эпштейна

До этого Конгресс США принял законопроект о публикации информации по делу Джеффри Эпштейна. «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» обязал американские власти опубликовать материалы дела до 19 декабря.