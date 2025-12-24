Заявление президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против Китая стало политико-дипломатическим просчетом со стороны Киева. Об этом заявил политолог-международник Николай Топорнин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Украина не может «указывать» Китаю, что делать, поскольку это обернется осложнением отношений между странами. Он добавил, что у украинского лидера не хватает политического и дипломатического опыта. «Понятное дело, что он уже наделал кучу ошибок, ну и, видимо, продолжает их делать», — отметил он.

Политолог считает, что Зеленского раздражает нежелание Пекина вводить санкции против Москвы. Он добавил, что украинский лидер «хотел бы обложить Россию железным занавесом».

10 декабря Зеленский поручил Службе внешней разведки Украины отслеживать сотрудничество России и Китая. Политик также заявил, что Китай пытается активизировать сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности, что также подтвердили разведки партнеров Киева.