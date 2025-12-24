Нетаньяху искал способ избежать ответственности за провал 7 октября

Бывший высокопоставленный сотрудник аппарата главы израильского правительства заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своей команде подготовить стратегию, которая позволила бы ему избежать личной ответственности за провалы в безопасности, приведшие к событиям 7 октября.

Как сообщает издание Politico, экс-помощник утверждает, что распоряжение о создании «политического щита» было дано в первые же дни после нападения.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требовал найти способы переложить вину на руководство армии и разведки, а также проработать методы дискредитации любого независимого расследования.

«Главной задачей было гарантировать, что ни одна комиссия не сможет возложить прямую ответственность на главу кабинета. Он поручил искать юридические и медийные лазейки, чтобы защитить свой статус любой ценой», — приводит слова источника американское издание.

В настоящее время Нетаньяху активно продвигает инициативу по созданию «сбалансированной» комиссии, состав которой будет формироваться политиками, а не Верховным судом. Критики и оппозиция называют этот шаг попыткой реализовать тот самый план по обходу правосудия.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху в ходе разговора с главой американской администрации Дональдом Трампом попросил у него помощи в получении помилования от президента Израиля Ицхака Герцога.