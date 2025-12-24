«Дальше будет еще хуже»: премьер Италии дала согражданам прогноз на 2026

Этот год был тяжелым, но следующий будет намного хуже. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками.

© ТК «Звезда»

«Прошедший год был сложным для всех нас, но не переживайте - следующий будет еще труднее», - сказала итальянский лидер.

Она также призвала коллег как следует отдохнуть на каникулах. За последнее время лидеры стран уже не раз выступали с не совсем оптимистичной речью.

Так президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна может вновь столкнуться с приостановкой работы федерального правительства в конце января из-за позиции демократов по здравоохранению. По его словам, очередной шатдаун может случиться 30 января.