Пушков заявил о расколе в ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что позиция Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трех стран, но и граждан других стран ЕС. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

"Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 млрд долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", - подчеркнул Пушков.

Пушков добавил, что последние опросы в некогда проевропейской Польше показывают, что 25% поляков поддерживают выход страны из ЕС. "Да, большинство поляков - 65,7% - по-прежнему поддерживает членство Польши в ЕС, но.. число его противников постоянно растет. К ним относится уже каждый 4-ый поляк", - привел данные опроса компании IBRiS российский сенатор. 19 декабря лидеры ЕС приняли решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, который будет финансироваться за счет бюджета Европейского союза, а не за счет замороженных российских активов. Эти средства предназначены для удовлетворения финансовых потребностей Киева в 2026 и 2027 годах. При этом, как решили в ЕС, возврат кредита украинские власти смогут осуществить только после получения компенсации от России.