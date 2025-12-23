В Ливии подтвердили гибель в Турции начальника штаба ВС

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель в Турции начальника штаба ВС и сопровождавших его членов военной делегации.

«Мы получили известие о смерти начальника штаба ливийской армии, генерал-лейтенанта Мохаммеда аль-Хаддада и его спутников, возвращавшихся из Анкары», — отметил он.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая рассказал в соцсетях, что пять человек, включая начальника генштаба ливийской армии Мухаммеда аль-Хаддада, находились на борту разбившегося самолета Falcon 50, который исчез с радаров почти сразу после вылета из аэропорта Эсенбога в Анкаре.

До этого очевидцы рассказали, что недалеко от аэропорта Эсенбога в Анкаре произошел мощный взрыв. Воздушная гавань временно приостановила полеты в целях безопасности, на взлетно-посадочной полосе специалисты проводят расследование.

Также ранее сообщалось, что частный борт пропал с радаров после вылета из международного аэропорта Анкары. СМИ писали, что частный самолет Falcon 50 разбился неподалеку от Анкары, в районе Хаймана. Он потерпел крушение вскоре после вылета в направлении Триполи.