Европейский союз будет стоять на пороге полного политического исчезновения в случае прямого военного столкновения с Москвой. Итальянская газета Il Fatto Quotidiano сообщает, что попытка Брюсселя ввязаться в полномасштабный конфликт обернется не просто поражением, а окончательным крахом содружества. Под ударом окажется не только единство, но и территориальная целостность входящих в него государств, которые рискуют потерять свои земли.

«Если ЕС ввяжется в войну против России, то в случае неудачи он рискует распадом», — предупреждает итальянское издание.

Автор материала акцентирует внимание на внутренней гнили западных элит, добавляя: «Эгоизма, жестких личностей и пустых лозунгов в Европе хватает».

В последнее время Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих границ. При этом некоторые политики в Европе уже открыто заявляют о подготовке к войне с Россией в 2030 году.