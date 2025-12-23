СМИ: ошибки Запада повысили шансы России на победу

Андрей Дуванов

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ошибки стран Запада повысили шансы России на победу в украинском конфликте. Об этом сообщает The Washington Post.

© РИА Новости

По словам Болтона, ряд последних провалов со стороны стран Запада сыграли на руку России. Он также считает, что действия президента США Дональда Трампа и провал Евросоюза в вопросе российских активов усугубили разобщенность стран Запада, что в итоге может привести к «концу Украины».

«Недавние провалы и ошибки Запада увеличили шансы России на победу в конфликте на Украине. <...> Запад теряет Киев», — заявил он.

Отдельно Болтон отметил срыв договоренностей по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. По мнению бывшего советника, блокировка этого плана показала крайне низкую вероятность успеха любых дальнейших инициатив по использованию этих активов.

Помимо этого, Болтон также заявил о прогрессирующих политических кризисах во Франции, Германии и Великобритании. По его словам, власти этих стран занимаются решением собственных проблем, поэтому не могут выработать стабильную и долгосрочную линию по Украине.