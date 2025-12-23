Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ошибки стран Запада повысили шансы России на победу в украинском конфликте. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Болтона, ряд последних провалов со стороны стран Запада сыграли на руку России. Он также считает, что действия президента США Дональда Трампа и провал Евросоюза в вопросе российских активов усугубили разобщенность стран Запада, что в итоге может привести к «концу Украины».

«Недавние провалы и ошибки Запада увеличили шансы России на победу в конфликте на Украине. <...> Запад теряет Киев», — заявил он.

Отдельно Болтон отметил срыв договоренностей по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. По мнению бывшего советника, блокировка этого плана показала крайне низкую вероятность успеха любых дальнейших инициатив по использованию этих активов.

Помимо этого, Болтон также заявил о прогрессирующих политических кризисах во Франции, Германии и Великобритании. По его словам, власти этих стран занимаются решением собственных проблем, поэтому не могут выработать стабильную и долгосрочную линию по Украине.