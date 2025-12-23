Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году, предположили эксперты Института мировой экономики и международных отношений РАН. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад исследователей.

По их мнению, на развитие ситуации на Украине будут влиять такие факторы, как внутренняя политическая борьба в США, внешняя политика Вашингтона, незавершенные конфликты, растущая активность «средних и малых суверенных игроков», а также их объединений.

«Логика электорального процесса требует от [президента США] Дональда Трампа представить какие-то серьезные достижения своих посреднических усилий», — пояснили ученые.

По их мнению, если конфликт удастся решить за первые шесть месяцев года, это откроет путь к нормализации отношений с Москвой. В том случае, если урегулирование затянется, Трамп перейдет к применению более серьезных санкционных мер в отношении России с использованием уже имеющихся в Конгрессе инициатив.

Ситуация на Украине, по словам исследователей, может развиваться по двум сценариям: инерционному и революционному.

Первый предполагает, что переговоры в той или иной форме продолжатся, но «разница в подходах останется слишком значительной, а противоречия непримиримыми».

Боевые действия в таком случае продолжатся, инициатива на поле боя будет у России, постепенно меняющиеся конфигурация фронта и соотношение сил неминуемо потребуют от украинской элиты более гибкого подхода, подчеркнули специалисты.

Второй сценарий, революционный, возможен только при исключительном стечении обстоятельств и готовности администрации США оказать реальное давление на официальный Киев, констатировали ученые.